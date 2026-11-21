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Отборът на Манчестър Сити, който започна блестящо живота след ерата Пеп Гуардиола и имаше седем победи от първите седем кръга във Висшата лига, изпадна в много сериозна криза и не успя да спечели четвърти пореден двубой.

След три поражения в последните три кръга, сега "гражданите" направиха равенство 1:1 срещу Фулъм у дома.

И така изглеждащия перфектен сезон след седмия кръг, вече придоби доста различен вид, защото на старта на 11-ия кръг Манчестър Сити изостава на пет точки от лидера Арсенал, който е и с мач по-малко.

Сити за пореден път показа слабостите си в отбрана, когато още в 16-ата минута контраатака на Фулъм бе превърната в гол от Родриго Мунис и гостите поведоха с 1:0.

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Първото полувреме в мача бе белязано от изключително спорен момент, в който Ерлинг Холанд изравни за Сити, но попадението не бе зачетено.

Even as a rival, I honestly think this Haaland goal should’ve stood for Manchester City. Would’ve been pissed off if a Gyokeres goal like this for Arsenal was canceled. Pro Refs and VAR should do better. #MCIFUL https://t.co/KYofws545e — Melvin (@MelvinAfc0) November 21, 2026

Норвежецът не засече центриране отдясно по най-добрия начин, но все пак успя да насочи топката към вратата, където вратарят Лено не се намеси убедително и не я хвана от първия път.

Холанд връхлетя и довкара топката, но съдиите прецениха, че вратарят е бил сложил ръце върху нея и голмайсторът на Сити я рита от ръцете му. Повторенията не ни убедиха докрай, че това е така, но окончателното решение бе, че гол няма.

Сити все пак заслужено изравни през втората част след магическо изпълнение на Андерсън от въздуха, а макар до края на мача да оставаха повече от 30 минути, нов гол така и не падна - 1:1.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.