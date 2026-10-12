Едната е за детско-юношеската школа, другата е за представителния тим

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Ситуацията в пловдивския Локомотив става доста притеснителна, а клубът откри две дарителски сметки в опит да събере средства за нормалното си функциониране.

Припомняме, че след войната между феновете и собственика Христо Куршарски, той в крайна сметка реши да се оттегли от клуба и макар акциите все още да са в негово притежание, той на практика е спрял финансирането.

Това изправя Локомотив пред изключително притеснителна ситуация, а докато няма развитие и действителна смяна на собствеността, то клбуът не разполага с достатъчно средства за нормалното си функциониране.

Едната дарителска сметка, която клубът открива е за издръжката на детско-юношеската школа, а другата е за представителния тим, като всеки желаещ ще може да внася средства в тях.

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Ето какво написаха от клуба:

"Локомотивци, След последното ни изявление получихме множество съобщения и запитвания от привърженици, които изразиха желание да подкрепят финансово любимия си клуб. Тази реакция е поредното доказателство, че в трудните моменти Локомотив винаги може да разчита на най-голямата си сила - черно-бялата общност. В отговор на тази инициатива и желанието на самите привърженици, ръководството на ПФК Локомотив Пловдив предприе необходимите действия за обособяването на две отделни дарителски банкови сметки. За нуждите на детско-юношеската школа ще бъде използвана вече съществуваща сметка, а за представителния отбор е открита нова, предназначена единствено за неговото подпомагане и издръжка. Осъзнаваме, че доверието на привържениците е отговорност, която трябва да бъде оправдана. Затова ще се стремим да осигурим необходимата отчетност за постъпилите средства и тяхното разходване. Искаме изрично да подчертаем, че тази инициатива не е задължение за никого. Тя е възможност за всички, които сами изразиха желание да помогнат на Локомотив в настоящия труден период. Благодарим на всеки локомотивец, който застава зад клуба - независимо дали с присъствие на трибуните, закупен билет, дарение или по друг начин. Всяка подкрепа има значение и нито една не се приема за даденост.", гласи официалното съобщение от ръководството на пловдивския футболен клуб".

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