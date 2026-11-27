Двата ни гранда държат съдбата в ръцете си - "сините" търсят една победа, "червените" две

1252 Снимка: Булфото

Евроучастниците ни Левски и ЦСКА претърпяха поражения във вчерашните си мачове от турнирите Лига Европа и Лига на конференциите.

Това не идва като някаква изненада предвид съперниците, срещу които се изправиха двата ни града. Става въпрос за далеч по-класни отбори като Олимпик Марсилия и Трабзонспор, идващи от далеч по-сериозни първенства.

И все пак Левски и ЦСКА се представиха достойно. "Сините" паднаха с 0:1 след дузпа на френска земя, а "червените" допуснаха обрат през второто полувреме и загубиха с 1:2 след гол в последната минута.

Въпреки достойното представяне, вчерашните мачове не донесоха точки в актива на двата ни гранда, което логично намали шансовете им за продължаване в следващата фаза.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Ситуацията на Левски

При "сините" поражението носи далеч по-малки вреди, защото клубът вече има 7 точки в актива си и още след победата над Ягелония в началото на месеца знае, че просто трябва да спечели един от оставащите мачове.

Първият от тях бе именно на "Велодром" и Левски не взе нищо от него, но сега идва задължителният тест Лилестрьом у дома. Мач, който родният шампион задължително трябва да вземе, ако иска да продължи напред в Лига Европа, защото мачовете срещу Милан и Съндърланд през януари са такива, в които Левски ще бъде сериозен аутсайдер.

Левски е 16-и в класирането на Лига Европа, а целта е място в топ 24. Говорейки в цифри, вчерашната загуба намали шансовете за продължаване напред с 8.6% и от днес те са 68%.

Все пак вероятността Левски да продължи напред остава по-сериозна от тази да отпадне, а прогнозите са за 10 точки в актива и 22-о място в крайното класиране след изиграването на 8 кръга.

Ако Левски победи Лилестрьом на 10 декември в София шансовете ще станат 97.5%, което означава, че само чудо може да спре родния шампион от елиминациите.

Равенство с норвежците обаче ще направи шансовете 52.8%, а поражение ще ги свали до 34.2%.

Добрата новина за всеки "син" фен е, че Левски държи съдбата в свои ръце и просто трябва да победи в един от мачовете си, без да се вълнува от останалите резултати в Лига Европа.

Иначе в турнира единственият перфектен отбор е английският Борнемут, който води в класирането с 15 точки, следван от Ювентус и Ференцварош с по 13, а Байер (Леверкузен) и Бенфика имат по 12. Топ 8 допълват Унион Сен Жилоа, Бешикташ и НЕК Ниймеген.

Снимка: БТА

Ситуацията на ЦСКА

Тук шансовете за продължаване са по-малки, защото ЦСКА има само 1 точка в актива си и два оставащи мача, което означава нула право на грешки.

И въпреки това най-трудните мачове на "червените" в турнира отминаха и сега задължителните две победи в два мача са напълно постижима цел.

ЦСКА започна срещата с Трабзонспор с 49.3% шанс за продължаване, но след обрата тези шансове спаднаха на 26%.

"Червените" заемат едва 32-ата позиция в класирането с 1 точка, но пък до края имат мачове срещу последния КуПС Куопио като гост и срещу швейцарския шампион Тюн, който е две позиции напред с три точки в актива си.

Сметките показват, че две победи и актив от 7 точки трябва да се окаже напълно достатъчен за "червените".

Така подобно на Левски, ЦСКА също държи съдбата в своите ръце, но тук задължителните победи са две, докато при "сините" е една.

Показателно е, че успех над КуПС във Финландия автоматично ще направи шансовете на ЦСКА за продължаване 53.3%. Реми и загуба обаче ще ги обрекат на провал, защото 5 точки по всяка вероятност ще е недостатъчен актив за продължаване напред.

Иначе в Лигата на конференциите перфектният отбор е Монако с четири победи от четири мача и 12 точки, следван от Брайтън и Сент Труйден с по 10. Топ 8 допълват Аякс, Панатинайкос, Лугано, Твенте и Трабзонспор.

Снимка: Bulphoto

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.