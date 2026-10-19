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Чаканият с най-голям интерес мач от основната фаза на Шампионска лига е под сериозен въпрос.
Става въпрос за дуела между ПСЖ и Барселона във вторник вечер, който трябва да противопостави шампиона на Европа от последните два сезона срещу вероятно най-силния тим на планетата в момента.
Ситуацията в Париж обаче е тревожна и това поставя мачът под въпрос, като към момента сигналите от властите са разнопосочни.
Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес бе категоричен, че мачовете във Франция не са под въпрос и ще бъдат обезопасени, но според френските медии от полицията не са на същото мнение.
Спортът е повече от резултат
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Една от ръководните фигури в парижката полиция е изразил мнение, че мачът задължително трябва да бъде отложен на фона на хаоса.
Медиите във Франция дори твърдят, че местната полиция е пратила сигнал до УЕФА, но към момента реакция от централата няма.
Тази седмица европейски домакинства имат Лил и Монако, но поне към момента това са две локации с по-спокойна обстановка за разлика от Париж.
Любопитно е, че след месец родният шампион Левски има визита в Марсилия - град, където също ситуацията е критична.
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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.