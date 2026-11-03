Емилиано Мартинес попадна в състава, въпреки че получи травма в челюстта

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Селекционерът на аржентинския национален отбор Лионел Скалони обяви първия си състав след оттеглянето на Лионел Меси от националния отбор, като повика 28 играчи за приятелските срещи през ноември срещу Уругвай и Коста Рика.

21-годишният защитник на Челси Аарон Анселмино получава първата си повиквателна за представителния тим, докато Гонсало Монтиел от Ривър Плейт и защитникът на Парма Мариано Троило се завръщат в състава. Така Скалони започва да изгражда отбора без неговия дългогодишен капитан, който изигра своя последен мач с националната фланелка миналия месец.

В групата попадат и редица ключови футболисти, сред които Алексис Мак Алистър, Енцо Фернандес и Хулиан Алварес.

Вратарят Емилиано Мартинес е включен в състава, въпреки че получи фрактура на челюстта, докато игра за клубния си отбор Челси - състоянието му обаче ще трябва да бъде оценено допълнително преди мачовете.

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В състава не намериха място Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо, а нападателят Лаутаро Мартинес и защитникът Кристиан Ромеро отсъстват поради контузии.

На 13 ноември Аржентина ще бъде домакин на Уругвай на стадион "Ла Бомбонера", а на 17 ноември ще се изправи срещу Коста Рика на стадион "Марио Алберто Кемпес" в Кордоба.

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