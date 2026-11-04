Скандал около "Златната топка": Вътрешна информация за топ 5 донесла огромни печалби
Тайната на класацията бе пазена изключително строго, но букмейкъри понесоха загуби от "къртицата"
Френската полиция разследва сигнали за изтичане на информация от организаторите на "Златната топка" за 2026 г., което пък е дало възможност на няколко сериозни играчи да спечелят добре от залози.
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Според информация на "The Athletic" на 12 различни места из т.нар. "пазари за прогнози" - нещо като букмейкърски борси с усреднени ставки за отделни събития, са поставени еднакви залози за подреждането на топ 5 в класацията, познат изключително прецизно.
А това определено е впечатляващо, тъй като тайната на гласуването бе спазена до такава степен, че самият победител Хари Кейн и подгласниците Килиан Мбапе и Ламин Ямал, не знаеха точно кой е първи, втори и трети в класацията. Неслучайно всички те, както и останалите от номинираните, пътуваха за Лондон за церемонията.
Особено странно е, че е познато мястото на Лео Меси като пети, което се счете за сериозна изненада след вота.
Затова и полицията разследва сигнала, като асистира на киберченгета, които следят потоците на залози и IP адреси, за да проследят връзката. Подозренията са, че вътрешен човек е издал петицата, за да се облагодетелстват негови познати. Според неофициални информации, общата сума на залозите е над 250 000 евро, като печалбите са внушително големи.