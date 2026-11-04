Тайната на класацията бе пазена изключително строго, но букмейкъри понесоха загуби от "къртицата"

1006 Снимка: БТА

Френската полиция разследва сигнали за изтичане на информация от организаторите на "Златната топка" за 2026 г., което пък е дало възможност на няколко сериозни играчи да спечелят добре от залози.

Според информация на "The Athletic" на 12 различни места из т.нар. "пазари за прогнози" - нещо като букмейкърски борси с усреднени ставки за отделни събития, са поставени еднакви залози за подреждането на топ 5 в класацията, познат изключително прецизно.

А това определено е впечатляващо, тъй като тайната на гласуването бе спазена до такава степен, че самият победител Хари Кейн и подгласниците Килиан Мбапе и Ламин Ямал, не знаеха точно кой е първи, втори и трети в класацията. Неслучайно всички те, както и останалите от номинираните, пътуваха за Лондон за церемонията.

Особено странно е, че е познато мястото на Лео Меси като пети, което се счете за сериозна изненада след вота.

Затова и полицията разследва сигнала, като асистира на киберченгета, които следят потоците на залози и IP адреси, за да проследят връзката. Подозренията са, че вътрешен човек е издал петицата, за да се облагодетелстват негови познати. Според неофициални информации, общата сума на залозите е над 250 000 евро, като печалбите са внушително големи.

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