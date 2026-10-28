Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Бащата на футболиста на Барселона Ламин Ямал - Мунир Насрауи, се оказа в центъра на два скандала в рамките на броени часове. След конфликт с оператор в Лондон по време на церемонията за "Златната топка", той е предизвикал сериозен инцидент и на летището в Барселона, съобщава испанското издание "El Español".

Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"
Виж още Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"

Насрауи влязъл в остър конфликт със служителка на заведение в зоната на кафенетата на летището в каталунската столица. Причината била оставено на неподходящо място яке, за което жената му направила забележка. Вместо да се съобрази с нея, бащата на Ямал реагирал агресивно. Между двамата възникнала словесна разправия, при която, според публикацията, Насрауи наплюл служителката в лицето.

Един от посетителите на летището се намесил в защита на жената, но това допълнително изострило ситуацията. Насрауи грабнал стол и направил опит да го хвърли по мъжа.

Това не е единственият инцидент с участието на бащата на испанския национал през последните дни. Малко по-рано той се забърка в друга неприятна ситуация пред театър "Лондон Паладиум", където се проведе церемонията по връчването на "Златната топка".

След края на събитието Насрауи стоял пред сградата с цигара в ръка и държал трофея "Копа", спечелен от сина му. Към него се приближил оператор на руска делегация, който искал да го поздрави и да го заснеме с телефона си. Реакцията на Насрауи обаче била изключително остра. Той направил агресивно движение към оператора и едва не избил смартфона от ръцете му.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки) Днес
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки)
120269
Майката на Чарли и Алън от "Двама мъже и половина“: Продуцентите не пожелаха да ми увеличат заплатата Лайф
Майката на Чарли и Алън от "Двама мъже и половина“: Продуцентите не пожелаха да ми увеличат заплатат...
6037
Радев обеща: Цените на тока и парното за бита няма да се променят до 1 юли 2027 г. Бизнес
Радев обеща: Цените на тока и парното за бита няма да се променят до 1 юли 2027 г.
8075
Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026 IT
Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026
3144
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
4332
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа Trip
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа
4814
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус Вкусотии
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус
873
Ретрограден Меркурий от 24 октомври до 13 ноември 2026 г.: влияние върху зодиите Zodiac
Ретрограден Меркурий от 24 октомври до 13 ноември 2026 г.: влияние върху зодиите
1306
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни Времето
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни
412