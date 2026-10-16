Скандал в Испания: Сравниха похватите на Реал с тези на нацистки министър
От клуба официално поискаха оставката на Хавиер Тебас заради изказването му
Реал (Мадрид) призова за незабавната оставка на президента на испанската Ла Лига Хавиер Тебас. Това става ясно от официално изявление на клуба, публикувано в каналите на столичния гранд.
Поводът са изказванията на Тебас, който по-рано днес сравни работата на клубната телевизия на Реал Мадрид с пропагандните похвати на Йозеф Гьобелс, един от най-близките хора на нацисткия диктатор Адолф Хитлер.
Президентът на Ла Лига отправи остри критики към мадридския клуб в дълъг пост в социалните мрежи. В него той коментира начина, по който телевизионният канал на Реал (Мадрид) твърди, че съдийските решения накърняват възможностите на отбора да печели. Клубната телевизия редовно публикува видеа с действия, които според нея представляват сериозни грешки на арбитрите, назначени да ръководят предстоящите срещи на 15-кратния европейски шампион.
Тебас направи паралел между този подход и методите на Йозеф Гьобелс, министър на пропагандата в нацистка Германия по време на Втората световна война.
"Ръководството на Реал (Мадрид) разполага с цял оркестър от говорители, а Реал Мадрид ТВ е начело. Сценарият им е винаги един и същ: подбират моменти, които са в тяхна полза, повтарят предполагаемата обида, засилват подозренията и посочват врагове. Това напомня на пропагандните техники, които е използвал Гьобелс", написа Тебас.
След това той уточни, че сравнява използваните техники, а не идеологията, като подчерта, че коментарът му не е насочен към привържениците на отбора.
В отговора си Реал (Мадрид) заяви, че Тебас, който през годините нееднократно е влизал в конфликти с президента на клуба Флорентино Перес, не е подходящ за поста, който заема като представител на водещите испански клубове. От мадридския клуб определиха като напълно недопустимо човек, който "заема две длъжности в света на испанския футбол", да прибягва до сравнения с пропагандните методи на нацисткия режим в Германия през 30-те и средата на 40-те години.
Според Реал поведението на Тебас би било неприемливо във всяка европейска спортна организация, ръководена от принципите на уважение, неутралност и честност. Поради тази причина клубът настоява той незабавно да подаде оставка.
"Повторното поведение на Хавиер Тебас демонстрира липса на неутралност, уважение и безпристрастност, което е несъвместимо с институционалните му отговорности", се посочва в изявлението. "Неговите постоянни атаки срещу Реал Мадрид и срещу онези, които изискват прозрачност и обновление, представляват, според нашия клуб, истинско бедствие за испанския футбол", се казва още в писмото на Реал Мадрид.
В днешното си изявление от Мадрид отново повдигнаха въпроса, че Тебас не е предприел достатъчно действия по текущото съдебно разследване за предполагаеми плащания от Барселона към член на съдийската комисия на Испанската футболна федерация в продължение на няколко години.