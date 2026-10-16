От клуба официално поискаха оставката на Хавиер Тебас заради изказването му

3761 Снимка: Getty Images

Реал (Мадрид) призова за незабавната оставка на президента на испанската Ла Лига Хавиер Тебас. Това става ясно от официално изявление на клуба, публикувано в каналите на столичния гранд.

Поводът са изказванията на Тебас, който по-рано днес сравни работата на клубната телевизия на Реал Мадрид с пропагандните похвати на Йозеф Гьобелс, един от най-близките хора на нацисткия диктатор Адолф Хитлер.

Президентът на Ла Лига отправи остри критики към мадридския клуб в дълъг пост в социалните мрежи. В него той коментира начина, по който телевизионният канал на Реал (Мадрид) твърди, че съдийските решения накърняват възможностите на отбора да печели. Клубната телевизия редовно публикува видеа с действия, които според нея представляват сериозни грешки на арбитрите, назначени да ръководят предстоящите срещи на 15-кратния европейски шампион.

Тебас направи паралел между този подход и методите на Йозеф Гьобелс, министър на пропагандата в нацистка Германия по време на Втората световна война.

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"Ръководството на Реал (Мадрид) разполага с цял оркестър от говорители, а Реал Мадрид ТВ е начело. Сценарият им е винаги един и същ: подбират моменти, които са в тяхна полза, повтарят предполагаемата обида, засилват подозренията и посочват врагове. Това напомня на пропагандните техники, които е използвал Гьобелс", написа Тебас.

След това той уточни, че сравнява използваните техники, а не идеологията, като подчерта, че коментарът му не е насочен към привържениците на отбора.

В отговора си Реал (Мадрид) заяви, че Тебас, който през годините нееднократно е влизал в конфликти с президента на клуба Флорентино Перес, не е подходящ за поста, който заема като представител на водещите испански клубове. От мадридския клуб определиха като напълно недопустимо човек, който "заема две длъжности в света на испанския футбол", да прибягва до сравнения с пропагандните методи на нацисткия режим в Германия през 30-те и средата на 40-те години.

Според Реал поведението на Тебас би било неприемливо във всяка европейска спортна организация, ръководена от принципите на уважение, неутралност и честност. Поради тази причина клубът настоява той незабавно да подаде оставка.

"Повторното поведение на Хавиер Тебас демонстрира липса на неутралност, уважение и безпристрастност, което е несъвместимо с институционалните му отговорности", се посочва в изявлението. "Неговите постоянни атаки срещу Реал Мадрид и срещу онези, които изискват прозрачност и обновление, представляват, според нашия клуб, истинско бедствие за испанския футбол", се казва още в писмото на Реал Мадрид.

В днешното си изявление от Мадрид отново повдигнаха въпроса, че Тебас не е предприел достатъчно действия по текущото съдебно разследване за предполагаеми плащания от Барселона към член на съдийската комисия на Испанската футболна федерация в продължение на няколко години.

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