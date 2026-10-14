Лисандро Мартинес е категоричен, че причината за загубата от Атлетико не се корени в треньора или играчите

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Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес отправи остри критики към ръководството на клуба заради липсата на подсилване на състава след класирането за Шампионската лига.

Загубата с 0:2 от Атлетико (Мадрид) във вторник означава, че Юнайтед вече няма победа в пет поредни мача. Последната им победа беше срещу азербайджанския шампион Сабах на 10 септември. Единственият друг успех на Юнайтед в деветте мача от началото на сезона дойде срещу новака Ипсуич на "Олд Трафорд", когато отборът трябваше да прави обрат в резултата.

През миналия сезон "Червените дяволи" завършиха на трето място във Висшата лига и си осигуриха завръщане в Шампионската лига за първи път от три години насам, но Лисандро Мартинес е категоричен, че не е направено достатъчно след това.

"Направихме фантастичен сезон миналата година, а сега очакваме повече от ръководството - повече играчи за конкуренция, тъй като много други отбори също привличат множество нови. Атлетико има страхотен отбор и заслужено победи днес. Очаквам повече инвестиции. Напълно съм убеден в това. Очаквам повече от нашия технически директор [Джейсън Уилкокс]. Трябва да бъда честен - и ние като играчи трябва да правим повече, но е важно и когато се изгражда силен състав, той да бъде готов за вечер като тази. Сега е лесно да се обвинява треньорът или играчите, но трябва да погледнем и към други аспекти", категоричен е аржентинецът.

Коментарите на Мартинес напомнят за думите на съотборника му от защитата на Аржентина Кристиан Ромеро, насочени срещу ръководството на Тотнъм през миналия сезон.

На Мартинес му остава една година от договора с Юнайтед и той все още не е постигнал споразумение за удължаването му.

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