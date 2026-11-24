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Крилото на Бенфика Джанлука Престиани е казал "не" на възможността да премине в Пари Сен Жермен през зимния трансферен прозорец. Европейският клубен шампион изгуби за дълъг период от време двама от основните си футболисти, и то такива, които действат по фланговете - Квича Кварацхелия и Дезире Дуе. И логично търси варианти за техни заместници, най-малкото до края на сезона, а пък след възстановяването им - за конкуренция напред във времето.

Вестник "Рекорд" обаче съобщава, че Престиани иска да остане в настоящия си клуб поне до края на сезона. Аржентинецът, който ще навърши 21 години на 31 януари, има 13 гола и 6 асистенции за лисабонските "орли" в 21 мача досега през сезона.

Националът на "гаучосите" влезе в центъра на общественото внимание по-рано тази година, когато бе главно действащо лице в расистки скандал, в който бе замесен и Винисиус Жуниор.

Престиани премина в Бенфика от Велес (Сарсфийлд) за 9 милиона евро през зимата на 2024-а, а в момента пазарната му цена е 40 милиона евро.

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Сред отборите, които следят изявите му, попадат още и Байерн (Мюнхен), Астън Вила, Нюкасъл и Арсенал.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.