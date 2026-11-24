Ман Сити отново буксува, Арсенал не успя да пречупи Борусия в Шампионската лига

632 Снимка: Getty Images

Реал Мадрид записа впечатляваща победа с 5:1 над ПСВ Айндховен в мач от Шампионската лига, след като трябваше да прави пълен обрат. Нидерландският тим първи откри резултата, но испанският гранд отговори с пет безответни попадения и запази перфектния си баланс с 5 победи от 5 мача, като има общо 10 поредни победи във всички турнири.

И този път обаче на "кралете" им се наложи да се справят с трудности. Цяло първо полувреме те не бяха на висота и оставиха съперника да атакува опасно, което в крайна сметка доведе до един гол в мрежата на Тибо Куртоа, реализиран от Иван Перишич след изключително спорна дузпа.

Ядосаният Жозе Моуриньо реагира с тройна смяна още на почивката, вкарвайки Джуд Белингам, който иначе беше оставен на пейката. Англичанинът веднага се отплати с фамозен гол за 2:1 в 60-ата минута. Преди това Федерико Валверде (50) беше изравнил. После с две попадения се развихри Килиан Мбапе (64, 84), а в края се разписа и Винисиус Жуниор (87). Отделно в двубоя Вини удари и две греди.

В друг от ключовите мачове за вечерта Манчестър Сити и Наполи не се победиха, завършвайки 2:2.

Наполи поведе в 56-ата минута с гол на Расмус Хьойлунд, а десетина минути след това Аюб Буади изравни резултата на "Етихад". Ноа Ланг отново даде аванс на Наполи четвърт час преди края на мача, но Раян Шерки донесе точката на домакините с попадение в 86-ата минута.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Манчестър Сити е на шесто място в класирането с 10 точки, а Наполи е 27-ми с четири.

Шампионът на Англия Арсенал също не успя да вземе победа, като стигна само до 1:1 с Борусия Дортмунд.

Всички резултати:

Комо - АЕК 1:0

Реал - ПСВ 5:1

Фейенорд - Порто 0:1

Арсенал - Борусия 1:1

Манчестър Сити -Наполи 2:2

Слован - Бетис 0:2

РБ Лайпциг- Ланс 3:1

Галатасарай - Астън Вила 1:0

Будьо - ЛАСК 1:0

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.