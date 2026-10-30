Крилото беше изваден от състава на Евертън, тъй като самоволно е пропуснал тренировка

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Бившият английски национал Джак Грийлиш отново предизвика скандал, който е основна тема за английските медии в последните часове.

Крилото, което играе под наем в Евертън от Манчестър Сити, беше оставен извън състава за мача на "карамелите" срещу Нюкасъл в турнира за Купата на Лигата.

Отборът на Дейвид Мойс отстрани "свраките", но основната тема след мача е отстраняването а Грийлиш по дисциплинарни причини. Оказв се, че 31-годишният бивш футболист на Астън Вила е пропуснал тренировка по своя инициатива без да предупреди ръководството и треньорския щаб.

Мениджърът Дейвид Мойс и ръководството са решили да го накажат, като не го включат в групата за мача, а освен това ще му бъде наложена финансова санкция.

Мойс обърна специално внимание на ценностите в отбора и подчерта, че всички футболисти трябва да спазват правилата както на терена, така и извън него.

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Грийлиш отдавна има репутация на футболист, който обича нощния живот и шумните празненства. След историческия требъл на Манчестър Сити през 2023 г. той привлече огромно внимание с продължителните запои. Появиха се снимки, на които изглежда заспал на терасата на заведение след употреба на алкохол. Случаят предизвика критики в социалните мрежи и въпроси за професионализма му.

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