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ЦСКА среща Монако в четвъртък в Лигата на конференциите, а мачът от 19:45 часа на Националния стадион в София ще е малко по-специален за един играч. Диниш Алмейда, португалският бранител на "червените", бе собственост на клуба от Княжеството за цели три години.

ЦСКА

Историята е малко позабравена и за нея не се говори много около бранителя, който направи отлична кариера у нас с Локомотив Пловдив и Лудогорец, като спечели Купата на България с "черно-белите", както и две титли, и още един трофей във втория по сила турнир, с Разград.

През 2016 г. Алмейда е 20-годишен обещаващ играч в каталунския Реус, който се подвизава във втора лига на испанския футбол.

Португалецът е трансфериран в Монако, като веднага става ясно, че е взет за обиграване в отбора до 21 години.

В следващите три сезона е преотстъпван на Белененсеш и Брага в родината му, както и на гръцкия Ксанти. Не изиграва нито една минута за Монако, но е собственост на отбора до 2019-а, а това остава във визитката му.

Именно от Монако преминава в Локомотив Пловдив и става част от българския футбол.

Дребен, но със сигурност любопитен детайл около утрешния мач.

Ако трябва да се търси и друга, по подобен начин индиректна връзка, между двата клуба, тя се казва Димитър Бербатов. В края на кариерата си деветката на България игра за Монако и направи отлични мачове, като дори стигна четвъртфинал в Шампионската лига с отбора през пролетта на 2015 г.

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