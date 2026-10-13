Скромният Сабах не спира да пише история, взе първата си победа с марка Шампионска лига
Клуб, който тръгна от първия квалификационен кръг, а вече дори мечтае за елиминациите
Азербайджанският Сабах, който само преди година Левски изхвърли от Европа без особени трудности, продължава да пише история и не просто участва в основната фаза на Шампионска лига, но и изкова първата си победа.
Шампионска лига
В мач от втория кръг на основната фаза Сабах победи чешкия гранд Славия (Прага) с 2:0.
Така Азербайджан вече има своя втори клуб с успех в основната фаза на Шампионска лига - нещо, с което например България не може да се похвали.
Преди година Карабах не просто записа няколко победи, но и прескочи основната фаза, а сега Сабах може да мечтае за повторение на подвига след днешния триумф в Баку.
На съвсем другият полюс е отборът на Славия, който се провали в пореден мач от основната фаза на Шампионска лига - фаза, в която клубът няма победа от 2007-а, макар в този период да е изиграл 19 мача.
Водени от бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас, азерите триумфираха след две попадения през втората част на мача.
След нулева първа част, в която ВАР отмени гол на домакините заради засада, откриващото попадение падна в 49-ата минута чрез Кахим Парис.
Отборът на Славия, който бе лек фаворит в срещата опита да изравни, но в края на мача, когато чешките играчи се бяха втурнали в атака, падна и вторият доста куриозен гол.
В 88-ата минута чешкият вратар излезе неразчетено и позволи топката да му бъде отнета на около 40 минути от вратата му, а Микелс не се бави и отправи удар, който обаче бе твърде лек.
Изглеждаше, че бранител на Славия с лекота ще спре топката пред голлинията, но подхлъзване позволи на топката комично да влезе във вратата, а с това интригата в мача приключи.
В другия ранен мач от вечерта португалският Спортинг (Лисабон) победи Ланс с 2:0 като гост.