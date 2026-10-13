Клуб, който тръгна от първия квалификационен кръг, а вече дори мечтае за елиминациите

2988 Снимка: АР/БТА

Азербайджанският Сабах, който само преди година Левски изхвърли от Европа без особени трудности, продължава да пише история и не просто участва в основната фаза на Шампионска лига, но и изкова първата си победа.

В мач от втория кръг на основната фаза Сабах победи чешкия гранд Славия (Прага) с 2:0.

Така Азербайджан вече има своя втори клуб с успех в основната фаза на Шампионска лига - нещо, с което например България не може да се похвали.

Преди година Карабах не просто записа няколко победи, но и прескочи основната фаза, а сега Сабах може да мечтае за повторение на подвига след днешния триумф в Баку.

На съвсем другият полюс е отборът на Славия, който се провали в пореден мач от основната фаза на Шампионска лига - фаза, в която клубът няма победа от 2007-а, макар в този период да е изиграл 19 мача.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Водени от бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас, азерите триумфираха след две попадения през втората част на мача.

След нулева първа част, в която ВАР отмени гол на домакините заради засада, откриващото попадение падна в 49-ата минута чрез Кахим Парис.

Отборът на Славия, който бе лек фаворит в срещата опита да изравни, но в края на мача, когато чешките играчи се бяха втурнали в атака, падна и вторият доста куриозен гол.

В 88-ата минута чешкият вратар излезе неразчетено и позволи топката да му бъде отнета на около 40 минути от вратата му, а Микелс не се бави и отправи удар, който обаче бе твърде лек.

Изглеждаше, че бранител на Славия с лекота ще спре топката пред голлинията, но подхлъзване позволи на топката комично да влезе във вратата, а с това интригата в мача приключи.

В другия ранен мач от вечерта португалският Спортинг (Лисабон) победи Ланс с 2:0 като гост.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.