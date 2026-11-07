Още едно равенство без голове за "белите"

199 Снимка: Bulphoto

Славия и Черно море завършиха 0:0 на стадион "Александър Шаламанов" в квартал "Овча купел". За белите това бе трети пореден двубой с този резултат и общо пети от началото на сезона, а пък варненци си тръгват с точка от столицата, след като бяха спечелили предишните си два шампионатни мача.

Както подсказва резултатът, положенията не бяха кой знае колко много, но в края на първото полувреме на Кристиан Томов му се наложи да прави последоствални спасявания за "моряците" след удари на Иван Минчев и Йоан Борносузов.

Славия остана с десетима на терена след червен картон на Дейвид Малембана в 62-та минута. Централният защитник първо покри засадата, за да може Георги Лазаров да се откъсне сам срещу вратаря, а след това го повали преди наказателното поле и бе изгонен.

След повечето работа за Кристиан Томов през първото полувреме, след почивката Иван Андонов имаше няколко намеси, с които остави мрежата на столичани суха.

Славия е на седмо място с 14 точки, макар да не знае що е то победа във вече шест поредни шампионатни мача, докато Черно море е девети с точка по-малко.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.