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Славия и Черно море завършиха 0:0 на стадион "Александър Шаламанов" в квартал "Овча купел". За белите това бе трети пореден двубой с този резултат и общо пети от началото на сезона, а пък варненци си тръгват с точка от столицата, след като бяха спечелили предишните си два шампионатни мача.

Първа лига

Както подсказва резултатът, положенията не бяха кой знае колко много, но в края на първото полувреме на Кристиан Томов му се наложи да прави последоствални спасявания за "моряците" след удари на Иван Минчев и Йоан Борносузов.

Славия остана с десетима на терена след червен картон на Дейвид Малембана в 62-та минута. Централният защитник първо покри засадата, за да може Георги Лазаров да се откъсне сам срещу вратаря, а след това го повали преди наказателното поле и бе изгонен.

След повечето работа за Кристиан Томов през първото полувреме, след почивката Иван Андонов имаше няколко намеси, с които остави мрежата на столичани суха.

Славия е на седмо място с 14 точки, макар да не знае що е то победа във вече шест поредни шампионатни мача, докато Черно море е девети с точка по-малко.

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