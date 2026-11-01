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Арсенал спечели важна победа в мисията за защита на титлата в Премиър лийг. Шампионите на Англия взеха три точки на "Анфийлд", след като надвиха Ливърпул с 1:0 - нещо, което не се бе случвало в скоро време.

За последно лондончани бяха печелили на този стадион преди шест години (1:0 на 1 октомври 2020-а в Купата на Лигата на директна елиминация), a стане ли дума за мач от Премиър лийг, то чакането е още по-дълго - цели 14 години. Последният шампионатен мач в крепостта на "червените", завършил с триумф и три точки за Арсенал, датираше от 2 септември 2012-а.

Микел Артета, който в момента е мениджър на "артилеристите", тогава все още бе активен футболист и взе участие в онзи двубой като титуляр.

Артета бе на терена преди 14 години Снимка: Getty Images

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Победният гол бе вкаран от Кай Хаверц в 16-ата минута, когато Арсенал пресира добре Ливърпул около наказателното поле, отне топката, Деклан Райс я центрира от десния фланг, а на далечната греда Хаверц изскочи зад защитата и я вкара необезпокояван за 1:0.

Отговорът на мърсисайдци бе моментален, като футболистите на Андони Ираола веднага полетяха в търсене на изравнителен гол, а това отвори пространства за контраатаки на гостите.

В крайна сметка до почивката втори гол не падна, макар шансове да не липсваха и за двата отбора. Реално най-близо до гол бе Флориан Вирц, който в 39-ата минута от свободен удар отляво на вратата на Алисон, прати топката в напречната греда.

Головете попаднаха в графа "липсващи" и през второто полувреме и докато това не бе по вкуса на домакините от Ливърпул, то подобен развой бе идеален за гостуващия отбор.

Реално най-запомнящото се нещо след почивката бе нескопосаната актьорска игра на Алексис Мак Алистър, който се опита да изкара червен картон на Нони Мадуеке, с когото допряха глави и №10 от Ливърпул се сгромоляса драматично на тревата. но в крайна сметка за Мадуеке нямаше наказание, а Мак Алистър получи жълт картон.

Хаверц, който вкара единственото попадение днес, вече е най-резултатният германец в историят на Премиър лийг с 46 гола, след като досега делеше върха с Илкай Гюндоган.

Арсенал е лидер в класирането с 27 точки от 30 възможни и има аванс от три пред Манчестър Сити.

Ливърпул остава пети с 15.

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