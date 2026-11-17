Националният отбор е в най-ниската точка, а от думите на Георги Иванов минаха повече от 3 години

6526 Снимка: БТА

България падна и от Естония в Талин с 1:2, с което завършва - за щастие, спортно-техническата година на националния ни отбор по футбол. Есента бе толкова катастрофална, че вероятно донесе вече повече безразличие, отколкото ярост и негодувание у феновете.

И това е най-тежката присъда за отбора, който обикновено сме свикнали да приемаме като лице на футбола ни.

В шестте мача в групата на Лигата на нациите победихме Люксембург като гост с 2:0, удържахме трудно 0:0 у дома с Естония, паднахме като гост на същите естонци с 1:2, загубихме на свой терен от Херцогството с 1:2, а Исландия направо си поигра с нас - 3:0 в Рейкявик и 5:0 в Пловдив.

Естествено, не се класираме за никъде, защото само първото място дава право на промоция в по-горното ниво на турнира. Второто - на бараж. Ние сме трети с 4 т., само пред Люксембург.

В този цикъл пренаписахме историята на българския национален отбор, който играе по световните терени от 1924 г.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Имаме вече първа загуба от Люксембург в целия този вековен път, първо поражение от Исландия, както и първо от Естония. И първи изобщо допуснат гол от този съперник.

Тези, които смятахме за малкото, останали под нас като ниво, вече ни бият. При това рутинно.

Преди 3 години и 3 месеца, на 8 август 2023 г., настоящият президент на БФС Георги Иванов даде интервю и каза:

"Ще видим къде ще е България след 3 години и какви резултати ще има. Сега говорят разни специалисти, журналисти... Е, ама ние сме на 77-мо място в ранглистата. ОК, да видим след три години къде ще сме. Поживьом, повидим" (това последното е точен цитат без редакция).

Днес трите години минаха, а България е вече на 93-о място в същата тази ранглиста. Съвсем близо сме да изпаднем извън топ 100, което неминуемо ще стане през идната 2027 г., тъй като идват евроквалификации, а ние в тях влизаме от четвърта урна. Колко победи мислите, че ще запишем?

Пред нас е Палестина. Да, точно така. Пред нас са Тайланд, Сирия, Хаити, Кюрасао.

И защо не? И те не падат толкова често.

За трите години, за които разгръщаше хоризонтите си г-н Иванов през август 2023-а, България на терена спечели общо 4 победи в официални мачове. Бихме два пъти Люксембург като гост, веднъж Северна Ирландия у дома (тези двубои бяха в Лига на нациите) и Грузия пак на свой терен (в световна квалификация).

Това е позитивният баланс. Четири победи в 20 официални мача.

Записахме три от най-срамните си загуби като цифрово изражение за общо 102 години история. Паднахме с 0:5 от Северна Ирландия, с 1:6 от Турция и с 0:5 от Исландия.

Плюс споменатите вече "първи" - пораженията от отбори, които за век назад не са си и помисляли да ни бият.

Та, ето къде сме след три години. И безразличието по трибуните в Пловдив - а, бъдете сигурни, така щеше да е в който и да е град на страната, срещу исландците, е най-тежката присъда за българския футбол.

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