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Чаби Алонсо е на пета позиция сред фаворитите за следващ уволнен мениджър в английската Висша лига, след като Челси допусна 4 загуби в последните 5 мача във всички турнири. В събота "сините" бяха разбити с 1:4 на свой терен от Лийдс в първенството, а феновете им си тръгнаха от трибуните, освирквайки представянето на отбора.

Алонсо пое Челси през лятото с големи очаквания да подобри нещата спрямо миналия сезон, в който тимът дори не стигна до европейските турнири. Но нещата към момента не са блестящи, въпреки че трудно могат да бъдат наречени катастрофални.

"Сините" са осми с 16 точки от 11 кръга, като головата им разлика е 20:20. Отпаднаха от Купата на лигата, остава им шанс за трофей в Купата на ФА, в която се включват през януари, но задачата да се класират в Шампионската лига е приоритет.

В ставките на букмейкърите на върха като фаворит за следващ уволнен треньор е Оливер Глазнер (Нотингам), следват Режис ле Брис (Съндърланд), Матиас Яйсле (Нюкасъл) и Гари О`Нийл (Ипсуич). След тях се нарежда Алонсо.

Програмата до края на календарната година никак не е лесна, а резултатите трябва драстично да се подобрят. Челси гостува на Нотингам, после е домакин на Кристъл Палас и Ливърпул, след това има визита на Манчестър Сити, а след това е у дома срещу Астън Вила.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

И чак в края на годината играе последователно с двата новака Ковънтри (27 декември) и Ипсуич (30 декември).

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.