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Елитният испански футболен клуб Осасуна уволни старши треньора Луис Мигел Рамис след четири загуби в пет мача от Ла Лига, съобщиха от клуба. Заедно с 56-годишния специалист си тръгват и неговите помощници. Toва е втора треньорска смяна в елита този сезон, след като Валенсия уволни Карлос Кобреран и го смени с Хавиер Агире

Рамис ще бъде заменен от Хагоба Арасате, който се завръща в Осасуна две години след напускането си. Арасате подписа договор до 2029 г. 48-годишният специалист се завръща на стадион "Ел Садар" след двугодишно прекъсване, през което води Майорка.

По време на първия си шестгодишен период в Осасуна Арасате се превърна в герой в Памплона, като върна отбора в Ла Лига и го изведе до втория финал за Купата на краля в историята му през 2023 г. През същия сезон тимът се класира и за Лигата на конференциите.

Осасуна е без победа в последните си пет мача от Ла Лига, като има четири загуби и едно равенство. През този период отборът е отбелязал четири гола и е допуснал 17.

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След осем мача Осасуна има осем точки и е на 16-о място в класирането на Ла Лига.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.