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За първи път от 8 години дербито между Левски и ЦСКА бива натоварено с тежестта да е директна битка в спора за шампионската титла. Феновете на двата отбора доживяха любимците им да се изправят един срещу друг като първи и втори в класирането, като това ще се случи днес от 17 часа на националния стадион "Васил Левски". Вечното дерби ще се излъчи пряко по Диема Спорт.

Опитният Никола Попов ще даде първия съдийски сигнал, а мачът заварва двата столични колоса на първа и втора позиция в класирането. Левски е лидер с 32 точки, а ЦСКА го преследва с една по-малко.

Последният случай, в който Левски и ЦСКА играят като първи и втори в таблицата е на 29 септември 2018 година, когато "сините" печелят с 1:0 след автогол на вратаря Витаускас Черниаускас.

Значим е и фактът, че сега след 13 кръга двата отбора са непобедени. С условието обаче, че "сините" са с 12 изиграни заради един отложен. Победа за тях би означавала солидна преднина от четири точки с мач по-малко, а ако "червените" спечелят излизат на върха в класирането.

Двата тима влизат в дербито с различно настроение заради европейските си вечери през седмицата. Левски стигна до драматична победа над полския Ягелония у дома с 1:0 след късен гол на юношата Стивън Сточнов. Тимът на Хулио Веласкес се представя отлично в Лига Европа, като след четири кръга има седем точки.

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ЦСКА на Маркус Гиздол пък допусна поражение в Гърция от намиращия се в супер форма тим на Панатинайкос - 1:2, което остави актива от една точка след три изиграни кръга. Загубата обаче трудно можеше да скапе настроението на червената общност след откриването на новия стадион "Българска армия" през миналия уикенд.

За предстоящото дерби по-сериозни кадрови проблеми има Веласкес, който няма да може да разчита на дълготрайно контузените Асен Митков и Радослав Кирилов. Звездата в халфовата линия Сержиньо получи разтежение срещу Ягелония и също пропуска мача, а това важи и за Акрам Бурас заради контузено бедро.

За ЦСКА мача пропуска крилото Лео Перейра, а героят от миналото Вечно дерби Жоел Цварц е под въпрос. Нидерландският нападател получи болезнен удар в глезена срещу Панатинайкос.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.