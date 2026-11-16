"През тези 16 години дадох всичко от себе си за националния отбор... преминах през всяка възможна емоция...
Играх с невероятни съотборници, на които винаги ще бъда благодарен. Искам да благодаря на всички тях... искам да благодаря и на всички треньори, че ме мотивираха и ми гласуваха доверие, за да помагам на отбора... беше едно чудесно пътешествие и се наслаждавах на всеки един миг.
На белгийските фенове - благодаря ви за подкрепата, която оказвахте на отбора ни... Горд съм, че представлявах страната си на 4 световни и 3 европейски първенства...
Никога няма да забравя тези моменти. Напълно спокоен съм с решението си да спра тук. Беше невероятно. Беше истинско удоволствие. Благодарен съм. Благодаря ви", написа Лукаку.