ПСЖ и Реал са на върха, а словашкият Слован е единствен без актив

70 Снимка: БТА

Основната фаза на Шампионска лига вече е преполовена, след като отборите изигра по четири от общо осемте кръга.

След тях само два отбора продължават да са перфектни с пълен актив от 12 точки, докато само един отбор все още няма точки и е с нула срещу името си.

Шампионът на Европа от последните два сезона - ПСЖ, спечели четирите си мача до момента с общо 20 отбелязани гола, а в това число влизат и победи с по четири попадения над отбори като Манчестър Сити и Барселона.

Другият перфектен тим в турнира е неговият крал Реал (Мадрид), като сякаш към момента няма по-подходящи отбори за перфектен статут - носителят трофея и рекордьорът по титли.

Единствен без точка пък е словашкият Слован (Братислава), който загуби всяка своя среща до момента, при това тежко и с обща голова разлика от 1:17.

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Към момента в топ 8 на турнира след ПСЖ и Реал са още отборите на Арсенал, Комо, Барселона, Астън Вила, Манчестър Сити и Ливърпул.

Именно топ 8 е голямата цел на водещите отбори, защото това дава право директно на място на осминафинал и прескачане на плейофния кръг. Нещо, което не е задължително фатален сценарий, защото в последните два сезона ПСЖ печелеше трофея именно след преминаване през плейофния кръг.

Единствен от големите фаворити за трофея под чертата до момента е немският шампион Байерн. Разбира се, още сме само в средата на този етап, а и едва ли има съмнение в продължаването на баварците напред, независимо дали в топ 8, топ 16 или топ 24.

Към момента пет отбора от топ 5 първенствата на Европа са под чертата, като това са Наполи, Виляреал, РБ Лайпциг, Ланс и Лил, а прогнозите са, че единствено френските Ланс и Лил ще приключат с европейското си участие на този етап.

Ако погледнем прогнозите на база статистически анализи на "Football Meets Data", то сигурни за топ 8 изглеждат четири отбора.

Това са Реал с 98.8% шанс, ПСЖ с 98%, Арсенал с 89.7% и Барселона с 84.2%.

Тази група е най-вероятно да допълнят Байерн (Мюнхен), Манчестър Сити, Ливърпул и изненадващо ... Клуб Брюж,.

Ако действително белгийците намерят място сред първите осем в турнира то това ще бъде сензацията на турнира. Брюж вече има 9 точки, а до края домакинства на Ливърпул и Бодьо, гостува на Наполи и Щутгарт.

Независимо от позицията, очакванията са всеки от топ отборите да продължи към елиминациите по план, а от турнира в тази фаза да отпаднат Бодьо, ЛАСК Линц, Фейенорд, Шахтьор Донецк, Викинг, Лил, Ланс, АЕК Атина, Славия Прага, Сабах и Слован Братислава.

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