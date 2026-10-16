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Европейският и световен шампион Испания ще трябва да изиграе следващия си приятелски мач пред частично затворени трибуни. Това реши ФИФА, след като разгледа доклада на българския рефер Георги Кабаков относно контролата между "Ла Роха" и Египет на 31 март, завършила 0:0.

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Група фенове на домакините на два пъти скандираха обиди спрямо гостите заради тяхното вероизповедание. Тогава на стадиона на Еспаньол бе изписан призив към привържениците да спрат с ислямофобските си подвиквания, но това бе посрещнато с освирквания от трибуните.

Всъщност предпоставки за това развитие имаше от самото начало, тъй като египетския химн бе освиркан. Кабаков бе описал всичко в доклада си, а сега това довежда до наказанието на испанците - следващата им контрола ще се проведе при 15% намалена капацитет на стадиона, на който ще се играе.

Все пак, ако ФИФА даде зелена светлина, тези 15% могат да бъдат използвани от деца, студенти или хора от антидискриминационни организации. Има и парична санкция в размер на $20 000.

Следващата потенциална дата за контролен мач на испанците е през юни, но ако страната се класриа за финалите в Лигата на нациите, това ще измести изтърпяването на наказанието още по-напред във времето - за някоя от свободните дати по време на квалификациите за Евро 2028 идната есен.

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