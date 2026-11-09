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ЦСКА разби с 3:0 Левски в голямото дерби на българския футбол и оглави класирането в efbet Лига.

ЦСКА

Футболният симулатор на "Football meets data" изчисли, че след този успех "червените" са си вдигнали шанса за титла с цели 11% - на 32%.

Левски остава фаворит за златните медали с 48%. Загубата обаче свали техните шансове с 12%.

Лудогорец има 17% шанс за титлата, а ЦСКА 1948 - 3%.

След снощния резултат "червените" са сред общо 23 отбора във футболна Европа, които нямат загуба в първенствата си. И поведоха в класирането, като имат 34 точки, с две повече от "Левски".

"Сините" обаче са с мач по-малко, тъй като имат отложено дерби срещу Лудогорец.

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