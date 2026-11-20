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Слабото представяне на националния отбор доведе до промени в БФС.
"Българският футболен съюз информира, че Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на централата.
Решението е било взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни", пише футболната ни централа в лаконично съобщение до медиите.
Котев бе назначен на поста в БФС през април 2024 г., като там той наследи Георги Иванов, който по-рано застана начело на БФС.
На поста си Котев бе пряко отговорен за работата на всички национални отбори, на треньорската школа към БФС, както и за развитието на детско-юношеския и женския футбол у нас.
Раздялата идва само дни след края на мачовете за България в Лига на нациите, където тимът ни спечели само 4 точки в група с Исландия, Естония и Люксембург.
Спортът е повече от резултат
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Очакванията бяха и за оставка на президента Георги Иванов, който обаче явно отказва да поеме отговорност.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.