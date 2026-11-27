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Фен на Левски е още в болница в Марсилия след снощните изстъпления преди мача Олимпик - Левски.
Според Илия Христов, шеф на Сдружение "Сини сърца", където членува въпросният фен, той е в съзнание, но в тежко състояние и с кръвоизлив в главата.
Затова от болницата не са му разрешили да си тръгне с другия привърженик, който е със счупен нос и други рани, информира "Дарик".
Общо в болници са били пет човека, но само един е още там.
Според "Нова телевизия" пък линейката е потеглила към лечебното заведение с повече от 40 минути закъснение, през които пострадалият е лежал на носилка в коридорите на стадиона
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.