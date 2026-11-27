Линейка се забавила 40 минути, а раненият лежал на носилка на стадиона

457 Снимка: Levski.bg

Фен на Левски е още в болница в Марсилия след снощните изстъпления преди мача Олимпик - Левски.

Според Илия Христов, шеф на Сдружение "Сини сърца", където членува въпросният фен, той е в съзнание, но в тежко състояние и с кръвоизлив в главата.

Затова от болницата не са му разрешили да си тръгне с другия привърженик, който е със счупен нос и други рани, информира "Дарик".

Общо в болници са били пет човека, но само един е още там.

Според "Нова телевизия" пък линейката е потеглила към лечебното заведение с повече от 40 минути закъснение, през които пострадалият е лежал на носилка в коридорите на стадиона

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