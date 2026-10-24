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Тотнъм изглежда навлиза във форма, печелейки втори пореден мач в Премиър лийг, при това на стадион, на който не го бе правил от над 8 години. "Шпорите" превзеха "Стамфорд Бридж" и спечелиха лондонския дуел с Челси с 2:0, като за Спърс това е първа победа като гост на този съперник от 1 април 2018-а насам.

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А оттогава мина много време - в онзи мач начело на клуба бе Маурисио Почетино, а след него отбора водиха осем различни мениджъри, за да стигнем до №9 в лицето на Роберто де Дзерби, който изведе тима до победата. Разбира се, не всички от изброените са имали мачове като гост на Челси, но пак бройката е впечатляваща.

През първото полувреме и двамата вратари, Майк Пендерс за домакините и Антонин Кински за гостите направиха по няколко спасявания, а след почивката Пендерс бе този, който се пропука.

И първо си отбеляза автогол в 77-ата минута, който определено попада в графата "нелепи" - белгиецът опита да боксира топката след корнер, но я прати в собствената си мрежа. А 10 минути след това Матис Тел го преодоля с изстрел извън наказателното поле, след като си спретна слалом между редица играчи в сини екипи.

Коул Палмър пък бе изгонен между двата гола, след като си изкара втори жълт картон, едва девет минути след първото си официално предупреждение.

Тотнъм се изкачи до дванадесетата позиция с триумфа си днес и вече има 9 точки, като поне за момента остава далеч от опасната зона в класирането. Челси пък четвърти с 13, една повече от петия Ливърпул и може да излезе от Топ 4 при "червен" успех срещу Брайтън утре.

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