И се отдалечи от зоната на изпадащите в класирането

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Тотнъм изглежда навлиза във форма, печелейки втори пореден мач в Премиър лийг, при това на стадион, на който не го бе правил от над 8 години. "Шпорите" превзеха "Стамфорд Бридж" и спечелиха лондонския дуел с Челси с 2:0, като за Спърс това е първа победа като гост на този съперник от 1 април 2018-а насам.

А оттогава мина много време - в онзи мач начело на клуба бе Маурисио Почетино, а след него отбора водиха осем различни мениджъри, за да стигнем до №9 в лицето на Роберто де Дзерби, който изведе тима до победата. Разбира се, не всички от изброените са имали мачове като гост на Челси, но пак бройката е впечатляваща.

През първото полувреме и двамата вратари, Майк Пендерс за домакините и Антонин Кински за гостите направиха по няколко спасявания, а след почивката Пендерс бе този, който се пропука.

И първо си отбеляза автогол в 77-ата минута, който определено попада в графата "нелепи" - белгиецът опита да боксира топката след корнер, но я прати в собствената си мрежа. А 10 минути след това Матис Тел го преодоля с изстрел извън наказателното поле, след като си спретна слалом между редица играчи в сини екипи.

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Коул Палмър пък бе изгонен между двата гола, след като си изкара втори жълт картон, едва девет минути след първото си официално предупреждение.

Тотнъм се изкачи до дванадесетата позиция с триумфа си днес и вече има 9 точки, като поне за момента остава далеч от опасната зона в класирането. Челси пък четвърти с 13, една повече от петия Ливърпул и може да излезе от Топ 4 при "червен" успех срещу Брайтън утре.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.