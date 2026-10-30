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Любослав Пенев вече не е треньор на Локомотив (София), съобщиха от клуба непосредствено преди днешния мач у дома срещу "Ботев" (Пловдив).

Първа лига

Мачът предстои от 19:30 часа днес, а около час преди началото му "железничарите" обявиха раздялата между двете страни

"След проведени разговори между ръководството на клуба и треньорския щаб беше взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие. В днешния двубой срещу "Ботев" (Пловдив) отборът ще бъде воден от помощниците на Любослав Пенев, след което ангажиментите на треньорския щаб към клуба ще приключат. Ръководството на "Локомотив" благодари на Любослав Пенев и щаба му за професионализма и им пожелава много здраве и успехи в бъдеще!", написаха "червено-черните" в социалните мрежи.

Легендата се водеше треньор на столичани в 14 мача, но води клуба в 12 от тях, записвайки 2 победи (една за първенство и една за Купата), 5 равенства и 5 поражения.

Пенев се завърна във футбола след дълга битка със заболяване, но Локо така и не успя да намери правилния ритъм под негово ръководство, а в последните мачове в "Надежда" феновете искаха оставка.

По информация на БТА варианти за наследник на Любо са Георги Донков, както и Хосу Урибе, който е бивш треньор на Берое.

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