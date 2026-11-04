След трагичния инцидент в Испания: Властите погват вратаря за непредумишлено убийство
Тежкият удар доведе до смъртта на нападател на Тенерифе
Полицията на остров Тенерифе започва разследване за непредумишлено убийство след трагичната смърт на играч след мач от второто ниво на испанския футбол.
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Разследването е срещу Хесус Овоно - вратарят на ФК Андора, след чиято проява нападателят на Тенерифе Хесус де Мигел получи сърдечен арест, а часове по-късно почина в болницата.
След доста некоординирани действия от своя страна, вратарят буквално отнесе Хесус де Мигел в центъра на терена. Той веднага получи логичен червен картон за действията си, но за съжаления последствията за неговия опонент бяха фатални.
Медиите в Испания разкриват, че обвинението в непредумишлено убийство е напълно рутинна процедура, когато става въпрос за смърт, настъпила при неестествени условия.
Така процедират властите при катастрофи и инциденти, а в случая обвиняем ще бъде вратарят Хесус Овоно.
Националът на Екваториална Гвинея ще бъде разпитан, а експерти ще анализират действията му на терена и самия удар, за да преценят дали има умисъл в стореното.
Хесус Овоно вече бе принуден да изтрие социалните си мрежи заради нападки от фенове, а сега вратарят ще има и съвсем логични проблеми с властите, след като човек почина от неговите действия на терена.
| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026