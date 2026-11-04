Тежкият удар доведе до смъртта на нападател на Тенерифе

4188 Снимка: AP/БТА

Полицията на остров Тенерифе започва разследване за непредумишлено убийство след трагичната смърт на играч след мач от второто ниво на испанския футбол.

Разследването е срещу Хесус Овоно - вратарят на ФК Андора, след чиято проява нападателят на Тенерифе Хесус де Мигел получи сърдечен арест, а часове по-късно почина в болницата.

След доста некоординирани действия от своя страна, вратарят буквално отнесе Хесус де Мигел в центъра на терена. Той веднага получи логичен червен картон за действията си, но за съжаления последствията за неговия опонент бяха фатални.

Медиите в Испания разкриват, че обвинението в непредумишлено убийство е напълно рутинна процедура, когато става въпрос за смърт, настъпила при неестествени условия.

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Така процедират властите при катастрофи и инциденти, а в случая обвиняем ще бъде вратарят Хесус Овоно.

Националът на Екваториална Гвинея ще бъде разпитан, а експерти ще анализират действията му на терена и самия удар, за да преценят дали има умисъл в стореното.

Хесус Овоно вече бе принуден да изтрие социалните си мрежи заради нападки от фенове, а сега вратарят ще има и съвсем логични проблеми с властите, след като човек почина от неговите действия на терена.

| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

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