Всеки член на Съвета на ФИФА може да се запознае с тях, но само лично и в централата в Швейцария

393 Снимка: БТА

ФИФА обяви, че документите по преговорите за скандалния договор с външен инвеститор, който трябваше да плати 4.2 милиарда долара за права върху активи на световния футбол, включително Мондиалите, са вече достъпни за членовете на ръководството на централата.

Така Джани Инфантино се съобрази с ултиматума, даден му от УЕФА - до 2 ноември да предостави на хората от Съвета на ФИФА възможност да се запознаят с пълната кореспонденция и документация по случая.

Той разклати сериозно световния футбол и поста на Инфантино като президент на централата.

Има обаче и малки детайли около новината.

Матиас Графстрьом, генералният секретар на ФИФА, уведоми с писмо до членовете на Съвета, че "ключови документи" са предоставени за преглеждане, но само в сградата на ФИФА в Цюрих и при "стриктни мерки за сигурност". Не е ясно какво точно означава, че документите са ключови - вероятно не са в пълния им вид. Нито пък се пояснява какви са мерките.

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Инфантино обаче изпусна срока в ултиматума по другото условие в него.

А то бе да отговори на близо 100 въпроса около управлението на световния футбол, зададени с подписите на двете най-големи конфедерации - УЕФА от Европа и КОНМЕБОЛ от Южна Америка.

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