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ФИФА обяви, че документите по преговорите за скандалния договор с външен инвеститор, който трябваше да плати 4.2 милиарда долара за права върху активи на световния футбол, включително Мондиалите, са вече достъпни за членовете на ръководството на централата.

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Така Джани Инфантино се съобрази с ултиматума, даден му от УЕФА - до 2 ноември да предостави на хората от Съвета на ФИФА възможност да се запознаят с пълната кореспонденция и документация по случая.

Той разклати сериозно световния футбол и поста на Инфантино като президент на централата.

Има обаче и малки детайли около новината.

Матиас Графстрьом, генералният секретар на ФИФА, уведоми с писмо до членовете на Съвета, че "ключови документи" са предоставени за преглеждане, но само в сградата на ФИФА в Цюрих и при "стриктни мерки за сигурност". Не е ясно какво точно означава, че документите са ключови - вероятно не са в пълния им вид. Нито пък се пояснява какви са мерките.

Инфантино обаче изпусна срока в ултиматума по другото условие в него.

А то бе да отговори на близо 100 въпроса около управлението на световния футбол, зададени с подписите на двете най-големи конфедерации - УЕФА от Европа и КОНМЕБОЛ от Южна Америка.

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