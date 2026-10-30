Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Любослав Пенев е взел решение да напусне Локомотив София.

Новината все още не е официално потвърдена от клуба, като се очаква това да стане по-късно днес.

Автогол донесе първа победа за Любо Пенев начело на Локо София
Виж още Автогол донесе първа победа за Любо Пенев начело на Локо София

"Железничарите" са на 12-то място в efbet Лига, като имат само една победа от 12 кръга. Заради незадоволителните резултати част от привържениците изразиха недоволството си срещу Пенев и поискаха оставката му.

По всяка вероятност Пенев няма да бъде на скамейката в срещата с Ботев Пловдив, която започва в 19:30 часа. Очаква се неговите помощници да водят срещата, след което и те ще напуснат.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Кой спечели дебата? Днес
Кой спечели дебата?
64225
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики Лайф
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики
8109
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември Бизнес
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември
12621
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите IT
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите
1110
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение Impressio
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение
9306
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили Trip
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили
1477
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела Вкусотии
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела
957
Ноември крие 6 специални дати: Ето кога късметът може да бъде на ваша страна Zodiac
Ноември крие 6 специални дати: Ето кога късметът може да бъде на ваша страна
969
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
14569