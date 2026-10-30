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Любослав Пенев е взел решение да напусне Локомотив София.
Новината все още не е официално потвърдена от клуба, като се очаква това да стане по-късно днес.
"Железничарите" са на 12-то място в efbet Лига, като имат само една победа от 12 кръга. Заради незадоволителните резултати част от привържениците изразиха недоволството си срещу Пенев и поискаха оставката му.
По всяка вероятност Пенев няма да бъде на скамейката в срещата с Ботев Пловдив, която започва в 19:30 часа. Очаква се неговите помощници да водят срещата, след което и те ще напуснат.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.