3655 Снимка: Getty images

Следващите европейски опоненти на Левски и ЦСКА имаха успешни неделни мачове във вътрешните си първенства и постигнаха минимални победи.

Полският Ягелония (Бялисток), който на 5 ноември гостува на Левски в мач от основната фаза на Лига Европа, успя да прекъсне негативната си серия.

Ягелония победи Висла (Плоцк) с 1:0, като това бе първа победа в първенството за следващия опонент на Левски от четири мача насам.

И четирите предишни мача бяха загубени, което доближи Ягелония до зоната на изпадащите, но сега клубът пое глътка въздух с минималния успех, дошъл с гол на Осман Соу в 83-ата минута.

Трите точки пратиха Ягелония на 10-ата позиция с актив от 15, като клубът се намира на седем точки над зоната на изпадащите и на осем зад зона Европа.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Победа постигна и следващият опонент на ЦСКА - гръцкият гранд Панатинайкос, който посреща "червените" в Атина на 5 ноември.

Пао взе гостуването си на Волос с 1:0 и по този начин запази първата си позиция в елита на южната ни съседка.

Въпреки огромното превъзходство и фактът, че домакините дори не отправиха удар към вратата на Панатинайкос, следващият опонент на ЦСКА вкара само един гол, но и той бе достатъчен.

Попадението бе на Сирил Десерс в самото начало на втората част, а с това Панатинайкос запази своята лидерска позиция.

След осем кръга Панатинайкос води с 21 точки, Олимпиакос е с 19, а АЕК има 17, но и мач по-малко на сметката си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.