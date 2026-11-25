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Манчестър Юнайтед е на 19-о място във Висшата лига и има само 8 точки от първите 11 кръга, но все още нещата са далеч от катастрофални за гранда. И думата "изпадане" няма как да попадне в речника на който и да е фен на "червените дяволи".

Статистическата компания "Опта" - партньор на Висшата лига, обаче направи смразяваща прогноза, използвайки софтуерна симулация на остатъка от сезона. Разигран е всеки мач на всеки от 20-те отбора, за да се прогнозира къде ще завършат в класирането.

Наистина стряскащо - най-вероятното място в крайната таблица за Юнайтед, според "Опта", към момента е 18-о. Това означава трето отдолу нагоре. А това би значело, че грандът потъва и изпада.

Според симулацията на суперкомпютъра, 10.1 процента са шансовете именно там да завърши отборът на Маурисио Почетино. Разбира се, разликите в процентите са много малки - на 9.9 се оценява възможността тимът да е позиция напред, а това ще е вече извън зоната на изпадащите.

Място в топ 10 е доста по-малко вероятно. 4.9% е математическото изчисление за десета позиция. Само 1.2 процента е шансът за шестицата и европейска квота, а под един процент - за класиране в Шампионската лига.

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Разбира се, това са само прогнози, базирани на компютърни разработки. Футбол се играе на терена. Но дори фактът, че думата "изпадане" вече се споменава, е стряскащ за отбор с такова име и репутация.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.