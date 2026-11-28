Снежен капан за първи мач от елита: Отложиха "Ботев" (Враца) - Лудогорец
Условията бяха невъзможни за футбол, но домакините държаха да има мач
Метеорологичните условия отложиха първи мач от 16-ия кръг на Първа лига, като бройката може да нарасне до края на уикенда.
Първа лига
Става въпрос за мача между Ботев (Враца) и Лудогорец, който бе отложен с 24 часа заради обилния снеговалеж в Северозапада.
Въпреки огромните усилия на домакините и чистенето в последните няколко часа със снегопочистваща техника, обилният снеговалеж просто правеше ситуацията невъзможна за футбол.
Минути, след като техниката минаваше през дадена зона от терена, тя отново побеляваше от сняг и покривката бързо набъбваше до няколко сантиметра.
С просто око се виждаше, че е трудно да се играе футбол, но въпреки това домакините от Ботев искаха мач да има, докато гостите от Лудогорец бяха против това.
Наложи се съдийската бригада, делегатът, капитаните на двата отбора и техните треньори да излязат за тест на терена, при който бе решено мачът да се отложи с 24 часа, както гласи наредбата.
Реферът пусна топката на земята и тя едва отскочи. Уловените от камерата негови думи бяха, че дори и мачът да стартира, през 5-10 минути ще трябва да има прекъсване за чистене на снега.
Ивайло Чочев и Игор Йовичевич бяха категорични, че футбол не може да се играе. Иван Горанов в ролята си на капитан на Ботев твърдеше, че до 30 минути може да бъде изцяло почистен теренът.
Нещо, което изобщо не е така, защото снеговалежът бе изключително обилен.
Опасенията на домакините бяха, че цяла нощ снеговалежът няма да спира и утре ситуацията ще е още по-тежка.
Наредбата на БФС обаче гласи, че при снеговалеж мач се отлага с точно 24 часа. Ако утре двубоят бъде отложен отново, то вече решението за датата на неговото изиграване ще е на Спортно-техническата комисия към БФС.