Условията бяха невъзможни за футбол, но домакините държаха да има мач

188 Снимка: Стопкадър Diema Sport

Метеорологичните условия отложиха първи мач от 16-ия кръг на Първа лига, като бройката може да нарасне до края на уикенда.

Става въпрос за мача между Ботев (Враца) и Лудогорец, който бе отложен с 24 часа заради обилния снеговалеж в Северозапада.

Въпреки огромните усилия на домакините и чистенето в последните няколко часа със снегопочистваща техника, обилният снеговалеж просто правеше ситуацията невъзможна за футбол.

Минути, след като техниката минаваше през дадена зона от терена, тя отново побеляваше от сняг и покривката бързо набъбваше до няколко сантиметра.

С просто око се виждаше, че е трудно да се играе футбол, но въпреки това домакините от Ботев искаха мач да има, докато гостите от Лудогорец бяха против това.

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Наложи се съдийската бригада, делегатът, капитаните на двата отбора и техните треньори да излязат за тест на терена, при който бе решено мачът да се отложи с 24 часа, както гласи наредбата.

Реферът пусна топката на земята и тя едва отскочи. Уловените от камерата негови думи бяха, че дори и мачът да стартира, през 5-10 минути ще трябва да има прекъсване за чистене на снега.

Ивайло Чочев и Игор Йовичевич бяха категорични, че футбол не може да се играе. Иван Горанов в ролята си на капитан на Ботев твърдеше, че до 30 минути може да бъде изцяло почистен теренът.

Нещо, което изобщо не е така, защото снеговалежът бе изключително обилен.

Опасенията на домакините бяха, че цяла нощ снеговалежът няма да спира и утре ситуацията ще е още по-тежка.

Наредбата на БФС обаче гласи, че при снеговалеж мач се отлага с точно 24 часа. Ако утре двубоят бъде отложен отново, то вече решението за датата на неговото изиграване ще е на Спортно-техническата комисия към БФС.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.