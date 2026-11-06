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Собствениците на футболния Ливърпул и бейзболния Бостън Ред Сокс от Фенуей Спортс Груп проявяват много сериозен интерес към придобиването на мажоритарен пакет акции в отбора от Формула 1 Кадилак, съобщават различни презокеански източници. Новината за потенциалната милиардна сделка идва на фона на скорошните информации, които свързват българския талант Никола Цолов с американския тим.

Появиха се информации, че от Ред Бул обмислят вариант да пратят Цолов под наем именно в Кадилак, за да може той да натрупа опит в кралските гонки.

Ръководената от Марк Уолтър компания TWG Global активно търси купувачи за своя контролен пакет акции. Процесите се развиват с изключителна скорост, имайки предвид, че отборът не е завършил дори своя първи пълен сезон на стартовата решетка. Дискусиите около потенциалната продажба стартираха след публикация на изданието Sportico от 2 ноември, в която се посочва, че Уолтър очаква да получи поне 3 милиарда долара за своя дял. Позовавайки се на три независими източника, медията разкрива наличието на поне седем потенциални купувачи.

Малко след това британският The Guardian допълни картината, съобщавайки, че от Фенуей Спортс Груп са водили разговори за мажоритарна сделка, чиято стойност надхвърля 2 милиарда паунда. В същото време авторитетният Wall Street Journal също позиционира спортния конгломерат като един от водещите претенденти в преговорите за придобиване на контролния пакет.

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Още през август, след като Уолтър договори продажбата на акциите си в Лос Анджелис Лейкърс, неговата компания се опита да тушира всички спекулации с официално изявление, че не обмисля да излезе от дела си в отбора на Кадилак или в която и да е друга част от TWG Motorsports. Към момента позицията на компанията е леко смекчена, като оттам уточняват единствено, че не предстои незабавна продажба. От своя страна, представителите на Фенуей Спортс Груп категорично отказват всякакъв коментар относно инвестиционните си намерения.

Ако тази мащабна сделка се осъществи през следващите месеци, тя със сигурност ще промени сериозно финансовия пейзаж в падока, осигурявайки на Кадилак мощен нов инвеститор за утвърждаването на тима във Формула 1.

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