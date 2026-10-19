"Соколите" литнаха към 1/8-финалите със знаменит обрат във Велико Търново

Добруджа също е сред последните 16 за Купата

3147 Снимка: Bulphoto

Вдъхновено начало накара втородивизионния Етър да мечтае за продължаване напред в турнира за Купата на България, но Спартак (Варна) е последният осминафиналист, след като обърна "болярите" от 0:2 до 4:2 на стадион "Ивайло".

Младият тим на домакините, съставен изцяло от българи, поведе с 2:0 още преди да са минали и 30 минути игра. Георги Алексаднров засече с глава центриране от корнер на близката греда за 1:0 в 22-ата минута, а шест по-късно Мартин Николов от движение с фамозен падащ лист увеличи аванса на домакините до 2:0.

Надеждата за Спартак бе възстановена от Жота Лопес в 64-ата минута, когато резервата вкара, изведен сам срещу вратаря. Чидера Окох пък върна варненци в играта в 68-ата минута, когато получи пас с пета от Димо Кръстев и от няколко метра направи 2:2.

Окох направи обрата пълен след асистенция на Лопес четири минути преди края, а Анхел Гомес оформи заключителния резултат 4:2 в четвъртата минута на добавеното време, за да прати Спартак към осминафиналите.

Добруджа също си запази място в Топ 16, след като в дуел на два тима от Втора лига надви Монтана с 2:1.

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Мачът бе дуел на два изпаднали от елита през миналия сезон отбора, като в рамките на въпросната кампания те бяха водени от Атанас Атанасов, който преди броени дни за пореден път се завърна в Монтана.

Аймен Суда изведе Добруджа напред в 59-ата минута, а между 83-ата и 84-ата паднаха още два гола. Първо Петър Атанасов изравни за гостите, но светкавично добричлии отговориха, след като Петър Принджев вкара за 2:1.

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Добруджа също е сред последните 16 за Купата

Вдъхновено начало накара втородивизионния Етър да мечтае за продължаване напред в турнира за Купата на България, но Спартак (Варна) е последният осминафиналист, след като обърна "болярите" от 0:2 до 4:2 на стадион "Ивайло".

Младият тим на домакините, съставен изцяло от българи, поведе с 2:0 още преди да са минали и 30 минути игра. Георги Алексаднров засече с глава центриране от корнер на близката греда за 1:0 в 22-ата минута, а шест по-късно Мартин Николов от движение с фамозен падащ лист увеличи аванса на домакините до 2:0.

Надеждата за Спартак бе възстановена от Жота Лопес в 64-ата минута, когато резервата вкара, изведен сам срещу вратаря. Чидера Окох пък върна варненци в играта в 68-ата минута, когато получи пас с пета от Димо Кръстев и от няколко метра направи 2:2.

Окох направи обрата пълен след асистенция на Лопес четири минути преди края, а Анхел Гомес оформи заключителния резултат 4:2 в четвъртата минута на добавеното време, за да прати Спартак към осминафиналите.

Добруджа също си запази място в Топ 16, след като в дуел на два тима от Втора лига надви Монтана с 2:1.

Мачът бе дуел на два изпаднали от елита през миналия сезон отбора, като в рамките на въпросната кампания те бяха водени от Атанас Атанасов, който преди броени дни за пореден път се завърна в Монтана.

Аймен Суда изведе Добруджа напред в 59-ата минута, а между 83-ата и 84-ата паднаха още два гола. Първо Петър Атанасов изравни за гостите, но светкавично добричлии отговориха, след като Петър Принджев вкара за 2:1.

Ето и всички осминафиналисти за Купата:

ЦСКА 1948, Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Локомотив (Горна Оряховица), Дунав (Русе), Хебър (Пазарджик), Славия, Черно море, Лудогорец, "Ботев" (Пловдив), ЦСКА, "Ботев" (Враца), Арда, "Левски", Добруджа, Спартак (Варна).

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите ще се тегли на 29 октомври.

ЦСКА 1948, Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Локомотив (Горна Оряховица), Дунав (Русе), Хебър (Пазарджик), Славия, Черно море, Лудогорец, "Ботев" (Пловдив), ЦСКА, "Ботев" (Враца), Арда, "Левски", Добруджа, Спартак (Варна).

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите ще се тегли на 29 октомври.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.