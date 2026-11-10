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Байерн Мюнхен вече обмисля бъдещето на вратарския пост след ерата "Мануел Нойер".

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Ръководството на баварците раглежда негови потенциални заместници, след като е вероятно легендата да се откаже от футбола след изтичането на договора му в края на сезона.

Само преди дни 40-годишният вратар пък получи и поредна контузия - частично разкъсване на сухожилие, което ще го извади от игра до края на календарната 2026 година.

А имената, спрягани за заместник на Нойер, вече се въртят из немските спортни медии.

Може би най-изненадващото е това на Лорис Кариус. Немският страж винаги ще бъде асоцииран с представянето си за Ливърпул срещу Реал Мадрид във финала на Шампиоската лига през 2018 година. Тогава той се превърна в антигерой, след като на практика подари победата на съперника с две ужасни грешки за голове (1:3).

Оттогава Кариус игра за отбори като Бешикташ, Нюкасъл, Унион Берлин, а сега пази на Шалке 04.

Други имена сред споменаваните са Бернд Лено от Фулъм, който има договор до края на сезона, и Оливер Бауман от Хофенхайм.

Интересното е, че и трите имена са на вратари в напреднала възраст. Кариус е на 33 г., Лено е на 34, а Бауман - на 36.

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