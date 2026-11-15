Ненад Минакович е съдия на ФИФА от четири години

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Най-прогресиращият сръбски съдия Ненад Минакович ще ръководи утрешния последен мач на българския национален отбор по футбол в турнира на УЕФА лига на нациите. 37-годишният арбитър от Нови Сад ще изведе Естония и България в понеделник (16 ноември) на стадион "А Ле Кок Арена" в Талин от 19.00 часа от Група С/4 на турнира.

Помощници на страничните линии ще бъдат Никола Борович и Бошко Божович, а четвърти съдия е Новак Симович. Отговорниците за системата за видео-помощ (ВАР) също са сърби. Главен ВАР-съдия е Момчило Маркович, като ще му помага Павле Томич.

Съдийски наблюдател е легендата от Австрия Костадинов Плауц, а делегат на УЕФА е Патрик от Република Ирландия.

Сърбинът е съдия на ФИФА от 2022 година насам, а извън футбола е учител по история.

През настоящия сезон има пет международни мача: Щутгарт - Викинг в същинската фаза на Шампионска лига, Щурм (Грац) - Марсилия в основната фаза на Лига Европа, Университатя (Крайова) - Купс (Куопио) в квалификациите на Лига Европа, Яблонец - Рейнджърс в квалификациите на Лига на конференциите, както и Шотландия = Швейцария в Лига В на Лигата на нациите.

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