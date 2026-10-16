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Мачът между ЦСКА и Монако от първия кръг на Лига на конференциите се нареди на шесто място по посещаемост. На трибуните на стадион "Васил Левски" е имало 22 025 зрители, сочат данните.
Най-много фенове е събрал сблъсъкът между Хайдук (Сплит) и Аякс - 32 136. След него се нареждат Твенте - Тюн (28 500) и Фрайбург - Яблонец (28 100). Топ 5 допълват Университатя (Крайова) - Хетафе (26 732) и Копенхаген - Брага (24 636).
След ЦСКА - Монако остават Брайтън - Кауно Жалгирис (21 840), Панатинайкос - Борац Баня Лука (21 363) и Аталанта - Пафос (18 709). Най-малко зрители пък е имало на срещите Егнатия - Мидтиланд (1521) и Мялби - Интер Клуб Ескалдес (2691).
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.