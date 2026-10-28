Дългогодишният капитан на България с пост за "Българска армия"

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Стилиян Петров е едно от големите имена, които се очаква да присъстват на откриването на новия стадион "Българска армия". Стенли игра за ЦСКА между 1996 и 1999 година и именно от столичния гранд тръгна към големия футбол - осъществи трансфер в Селтик, където бе седем години, а след това игра и седем години в елита на Англия за Астън Вила.

За "червените" Петров има 63 мача и 4 гола, като през сезон 1996/1997 печели дубъл с титла и купа на страната, а две години по-късно добавя още една купа към визитката си.

Ето какво написа той в социалните мрежи:

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"31.10.2026 МИХАЙЛОВГРАД - СОФИЯ - ГЛАЗГОУ - БИРМИНГАМ - НОВАТА АРМИЯ МИХАЙЛОВГРАД Кални обувки. Топка с шевове. Мечта, по-голяма от целия град. Бях просто дете, което тичаше след топката, без да знае докъде ще го отведе пътят. СОФИЯ "Българска армия". На 17 ми казаха: "Добре дошъл в новия си дом". Тук се научих какво означава да носиш отговорност, да се бориш докрай и никога да не свеждаш глава. ГЛАЗГОУ "Паркхед". 60 000 гърла скандират името ти. Шампионски титли. Шампионска лига. Европейски финал, за които всяко дете мечтае. Моменти, които те изграждат и те правят по-силен. БИРМИНГАМ "Вила Парк". Висшата лига. Капитанската лента в едно от най-трудните първенства в света. А после - тишина. Болнична стая. Битка, в която разбираш, че най-важните мачове невинаги се играят на терена. Понякога най-голямата победа е тази, която трябва да извоюваш извън него. И СЕГА - 31.10.2026. НОВАТА АРМИЯ. След три години без дом. След разрушаването до основи през 2024 г. След болката. След изпитанията. Дойде времето на вярата, търпението и неуморния труд. Ден след ден. Тухла по тухла. С вяра, която не угасна и любов, която не се пречупи. ЦСКА СЕ ЗАВРЪЩА У ДОМА! Там, където принадлежи. Ще се видим скоро"

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.