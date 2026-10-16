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Легендата Христо Стоичков поздрави играчите и феновете на ЦСКА за представянето в мача срещу Монако, загубен с 1:2 на старта на Лигата на конференциите.

ЦСКА

Големият №8, който изгледа мача на живо, отправи критики към португалския рефер Жоао Гонсалвеш, който според него е развалил мача. 

Домакините на няколко пъти имаха претенции за дузпа, както и за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на френския тим. 

"Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", написа Стоичков.

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