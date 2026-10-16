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Легендата Христо Стоичков поздрави играчите и феновете на ЦСКА за представянето в мача срещу Монако, загубен с 1:2 на старта на Лигата на конференциите.
Големият №8, който изгледа мача на живо, отправи критики към португалския рефер Жоао Гонсалвеш, който според него е развалил мача.
Домакините на няколко пъти имаха претенции за дузпа, както и за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на френския тим.
"Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", написа Стоичков.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.