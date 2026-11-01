Маркус Гиздол и Стефано Сенси също коментираха в социалните мрежи

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Христо Стоичков коментира вчерашното откриване на стадион "Българска армия", определяйки новото съоръжение като такова на световно ниво. Носителят на "Златната топка" изрази радостта от това, че е споделил емоцията с внука си, който носи неговото име и се върна назад във времето към дебюта си за клуба

"Тази нощ не успях да спя! Наистина! Емоциите бушуват в главата ми! Спомням си за първия ми мач през 1985 година на Армията, спомням си последния на стария стадион преди 3 години. Направо е невероятно какво преживяхме вчера! България има стадион на световно ниво! Благодаря на тези, които дадоха всичко от себе си, за да се случи! Благодаря на прекрасните фенове! И съм най-щастлив, че моят малък Христо имаше честта и привилегията да стане част от този ден! Само ЦСКА!", написа Камата.

Треньорът Маркус Гиздол и Стефано Сенси също използавха социалните мрежи, за да коментират снощния двубой със Славия, завършил 0:0.

"Благодаря на всички за фантастичната атмосфера по време на първия ни мач на нашия нов стадион", написа германският наставник.

"Вчера опитахме всичко, което можахме, записахме общо 40 удара, но понякога топката просто не иска да влезе.

Вчера беше първата стъпка в нашия нов дом, който вие, феновете, превърнахте в експлозия от емоции и любов за този отбор. Благодаря отново", пък бяха думите на итлианския халф.

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