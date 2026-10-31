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Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков излезе с нова публикация, свързана със завръщането на "червените" на стадион "Българска армия". Камата сподели, че е горд, че неговият път към футболния връх е започнал именно от "Армията".

ЦСКА

"Стадион Българска армия - люлка на шампиони! Най-великите български футболисти тръгнаха оттам! Горд съм, че моят път към върха започна на този стадион! Имах честта да присъствам на последния мач, а днес откриваме новия ни дом! Истинско бижу!

Новата Армия ще блести в червено! Нямам търпение! Нямам и съмнение, че тук ще се родят новите шампиони с подкрепата на милиони червени фенове! У дома сме си! На Армията! Само ЦСКА!", написа Стоичков.

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