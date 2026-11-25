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Във връзка с футболната среща между отборите на ЦСКА и Трабзонспор, която ще се проведе на 26 ноември 2026 г. на стадион "Българска армия", Столичната община осигурява допълнителен транспорт за зрителите след края на мача.

Работното време на метрото по линии М1, М2, М3 и М4 ще бъде удължено, като влаковете ще се движат до приключване на извозването на пътниците от метростанциите "Стадион Васил Левски" и "Орлов мост", съобщиха от общината.

За обслужването на очаквания засилен пътникопоток ще бъдат осигурени и съчленени автобуси по нощните линии N1 и N2. Така ще бъде увеличен капацитетът на превозните средства и ще се улесни придвижването на феновете след края на срещата, която е с начален час 22.

Мерките са съобразени с очаквания голям брой посетители и прогнозния час на приключване на футболната среща - около 00:00 ч. Целта е да се осигури своевременно и безопасно придвижване на пътниците с градския транспорт.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.