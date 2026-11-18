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Джей Джей Гейбриъл се превърна в едно от най-коментираните имена в европейския футбол в последните месеци. Суперталантът на Манчестър Юнайтед уведоми английския клуб, че напуска, след като навърши 16 години в началото на октомври, а в битка за него влязоха най-големите клубове на континента - Барселона, Байерн (Мюнхен), Пари Сен Жермен и Реал (Мадрид).

Тийнейджърът заяви, че започва нова глава, но не уточни къде ще го отведе тя, ала очакванията са той да сложи подписа си под дългосрочен договор с Реал през януари, когато отвори трансферния прозорец.

Испанците ще платят на Юнайтед компенсация за развитието му до момента, но сумата ще бъде шестцифрена, а не космическа - просто такива са правилата на ФИФА. "Червените дяволи" опитаха да убедят младата надежда да остане, като в последната година той тренира с първия отбор на Майкъл Карик и се срещна със сър Алекс Фъргюсън, но Мадрид явно е по-привлекателна дестинация - нещо, което не е изненада с оглед послдните сезони на Юнайтед.

"Скъпи Манчестър Юнайтед, пристигнах през 2020-а като 10-годишно момче с големи мечти. Тук израстнаха като играч и личност. От това да вкарам на "Олд Трафорд" до получаването на наградата "Джими Мърфи", това бяха моменти, които винаги ще помня. Към всеки треньор, всеки човек от щаба, моито съотборници и всички, които ме подкрепяха - благодаря ви, че вярвахте в мен и че ми помогнахте да се развивам. Започвайки следващата си глава, Манчестър Юнайтед винаги ще бъде част от моята история. Благодаря ви за всичко. Джей Джей".

Преди престоя си в школата на Юнайтед, младият англичанин, който на терена се чувства най-добре като №10, преминава като дете през Челси, Арсенал и Уест Хем.

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