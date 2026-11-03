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Името на един от новите силни хора на "Герена" изненадващо се появи в бразилските заглавия и е свързван с работа в най-големия клуб в страната.

Става въпрос за Еду Гаспар, който от два месеца официално е член на новия Съвет на директорите на Левски и по неофициална информация ще има думата за селекцията на "Герена".

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Може би едно от най-сериозните имена, идвали да работят в родния футбол, а предвид неговата визитка и репутация не е никаква изненада, че името му се свързва с различни клубове, при това от сериозен калибър.

Сега става въпрос за най-големия бразилски клуб Фламенго, който търси своя нов спортен директор, а Еду Гаспар е първи в списъка.

Според "ЕSPN Brasil", от новия сезон Фламенго ще има нов спортен директор заради очертаващото се напускане на Жозе Бото.

Дългият списък с предложени имена се оглавява от Еду Гаспар, който е бил предложен на Фламенго от влиятелния агент Джулиано Бертолучи.

Изданието подчертава, че към момента няма започнали преговори между двете страни, а името на Еду Гаспар само е било предложено на Фламенго.

 

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