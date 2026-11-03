Може би едно от най-сериозните имена, идвали да работят в родния футбол, а предвид неговата визитка и репутация не е никаква изненада, че името му се свързва с различни клубове, при това от сериозен калибър.
Сега става въпрос за най-големия бразилски клуб Фламенго, който търси своя нов спортен директор, а Еду Гаспар е първи в списъка.
Спортът е повече от резултат
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Според "ЕSPN Brasil", от новия сезон Фламенго ще има нов спортен директор заради очертаващото се напускане на Жозе Бото.
Дългият списък с предложени имена се оглавява от Еду Гаспар, който е бил предложен на Фламенго от влиятелния агент Джулиано Бертолучи.
Изданието подчертава, че към момента няма започнали преговори между двете страни, а името на Еду Гаспар само е било предложено на Фламенго.