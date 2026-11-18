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Бившият испански национал Хуан Мата обяви оттеглянето си от футбола на 38-годишна възраст. Световният и европейски шампион игра в общо осем клуба на три континента, като последните три сезона прекара в Япония и Австралия, а най-запомнящи със сигурност са престоите му във Валенсия, където изгря на голямата сцена, Челси и Манчестър Юнaйтед.

На клубно ниво той също стигна до европейския връх - с Челси взе Шампионска лига (2012) и Лига Европа (2013), с Юнайтед също триумфира в Лига Европа (2017), има по една Купа на Англия и с двата гранда, а с Валенсия спели Копа дел Рей (2008).

В по-късния етап на кариерата си стана шампион на Турция с Галатасарай и Япония с Висел Кобе, но несъмнено най-значимите постижения са тези с испанския национален отбор - триумфи на Мондиал 2010 и Евро 2012.

За Испания изигра общо 41 мача и вкара 10 гола между 2009 и 2016 година, като едно от попаденията му бе във финала на Европейското през 2012-а, спечелен с 4:0 срещу Италия.

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В последните два сезона от кариерата си игра в Австралия - за Уестърн Сидни, където бе съотборник с Божидар Краев и за Мелбърн Виктори, където вече е един от акционерите.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.