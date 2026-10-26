В четвъртък стават ясни двойките за 1/8-финалите и 1/4-финалите

148 Снимка: Bulphoto

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на Купата на България ще се проведе на 29 октомври 2026 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Амфитеатралната зала на Националната футболна база.

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига ще определят в рамките на една церемония осминафиналните двойки и потенциалните съперници в четвъртфиналната фаза на надпреварата.

В жребия за осминафиналите ще участват 16-те отбора, които преодоляха 1/16-финалите на турнира:

Арда (Кърджали), "Ботев" (Враца), "Ботев" (Пловдив), Добруджа (Добрич), Дунав (Русе), "Левски" (София), Локомотив (Горна Оряховица), Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Лудогорец (Разград), Славия (София), Спартак (Варна), Хебър (Пазарджик), ЦСКА (София), ЦСКА 1948 (София) и Черно море (Варна).

Жребият ще бъде пълен (недирижиран). Всички 16 отбора ще бъдат поставени в една урна, от която ще бъдат изтеглени осем осминафинални двойки.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Непосредствено след това ще бъде проведен и жребият за четвъртфиналите. В него ще бъдат включени осемте осминафинални двойки. Чрез пълен (недирижиран) жребий ще бъдат определени четирите четвъртфинални сблъсъка.

И в двете фази победителите ще се определят в една среща по системата на директното отстраняване. Домакин на осминафиналните двубои ще бъде първият изтеглен отбор във всяка двойка, а на четвъртфиналите - победителят от осминафиналната двойка, изтеглена първа при определянето на съответния сблъсък.

Осминафиналните срещи ще се изиграят в периода 11-14 декември 2026 г., докато четвъртфиналите са предвидени за март 2027 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.