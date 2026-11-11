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Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев разкри очакванията си за последните два мача от това издание на Лигата на нациите срещу Исландия в Пловдив на 13 ноември и срещу Естония в Талин на 16 ноември.

"На първо място искам да изкажа най-искрени съболезнования към близките и семействата на жертвите на вчерашната ужасна трагедия на АМ "Тракия", както и да пожелая бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Колкото до предстоящите две срещи от Лигата на нациите, искаме да използваме позитивната инерция, натрупана след победата над Люксембург, за да завършим настоящата кампания по възможно най-добрия начин", категоричен бе Котев в интервю за БТА. Техническият директор на БФС коментира и присъствието на редица млади играчи, които бяха повикани от селекционера Атанас Рибарски. "Виждате, че четирима футболисти, които играха за младежкия национален отбор миналия месец, бяха извикани в мъжкия състав сега. Става дума за Пламен Андреев, Росен Божинов, Симеон Шишков и Георги Лазаров. И четиримата бяха част от успеха над Португалия U21. Надявам се да разгърнат своя потенциал и в предстоящите два мача на мъжкия тим", завърши Котев.

Преди началото на последните два мача "лъвовете" са с 4 точки, на 2 след 2-ия Естония и на 4-и след Исландия, която е на върха в класирането. Българите трябва да спечелят и двата мача, но дори и това може да се окаже недостатъчно за първата позиция.

Отборът е на лагер в базата в "Бояна" от неделя, като в понеделник тимът се събра в пълен състав. Утре селекционерът Атанас Рибарски ще заведе играчите в Пловдив за официална тренировка и среща с медиите.

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