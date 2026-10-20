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Точно две години след уволнението му като мениджър на Манчестър Юнайтед, нидерландецът Ерик тен Хаг проговори в ексклузивно интервю за "The Athletic".

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Първото уточнение в него е, че не е имало клауза, която да забранява на треньора да говори за определен период от време след напускането на клуба. Но все пак е странно, че първото му интервю с информации отвътре за случилото се идва 24 месеца след раздялата.

"Наслаждавах се на времето в клуба - казва Тен Хаг. - Имам прекрасни спомени, спечелихме трофеи. Днес гледам мачовете като фен, разбира се. Винаги искам Юнайтед да победи."

След това идва частта с това, което е искал да направи, но не е получил време да стори на "Олд Трафорд".

За това един клуб да се развива правилно и, в случая на този, да се върне на върха, е нужна компетентност на всички нива, както и правилна стратегия. Да имаш идентичност и правила, които не се нарушават.

Имаш нужда от структура и от точните хора. Ние вървяхме по този път, но няколко лоши резултата ни оставиха без достатъчно време да извървим пътя до края."

Имало е и нарушени обещания, ако се вярва на треньора.

"Едно от тях получих в Ибиса през лятото преди сезона, когато се разбрахме с шефовете - Скот Мактомини няма да бъде продаван. Той беше направил силен сезон и го виждах като основен играч. След това го трансферираха в Наполи и с парите от него купиха Мануел Угарте. Много бях разочарован от продажбата, той даваше голове от халфовата линия, които ни липсваха след това. Имаше манталитета да играе за Юнайтед."

Това е само един пример за недобрата му комуникация с шефовете. Тен Хаг трябва да работи и с новите съсобственици, начело със сър Джим Радклиф, като не говори добре за хармонията между тях.

"Познавах сър Джим и брат му Боб, бяха ми предлагали да стана треньор на Ница по-рано. Но при първата ми среща с тях в Юнайтед, нещо не бе наред. Казаха ми, че мениджърът според новата структура на клуба, всъщност ще е треньор на отбора. Функциите му се променят. Аз отвърнах, че в договора ми пише друго. Те оставиха въпроса отворен за дискусия, но е факт, че структурата се промени. А аз бях питан за това на всяка следваща пресконференция от медиите."

Идва и най-интересният въпрос. Отношенията с Кристиано Роналдо, който директно обвини Тен Хаг в липса на уважение, преди да напусне клуба със скандал.

"Играчите получават твърде много власт и културата е токсична, защото това идва от ръководството. Рашфорд например е невероятен играч, но само ако има правилната нагласа да играе. Аз му давах шанс да е на терена, но в някакъв момент са необходими корекции, щом липсва мотивация и настройка. Често трябваше да съм "лошото ченге" за играчите, тъй като добрите бяха твърде много и над мен.

Роналдо подведе отбора, както и мен. Няма съмнение, че това е един от най-добрите футболисти в историята. И респектът от моя страна го имаше. Но когато си мениджър, решенията ти са заради отбора, не заради една личност."

Следва обяснение как Кристиано си е спестявал усилия в тренировки, защото неговите лични лекари са казвали, че не трябва да бъде пренатоварван и сърдечният му ритъм трябва да се поддържа на определени нива.

"Атакувах го за това директно и го попитах как очаква да е пример за младите играчи, а и да е добър на терена, ако не тренира достатъчно. Думите ми бяха: Рони, няма да можеш да си на точното място в наказателното поле в събота, няма да имаш силите и горивото. И се случваше. Не говорим изобщо за това, че той не можеше да пресира. Той не тичаше достатъчно за изискванията на Висшата лига нито с топката, нито без нея. Това е истината. И причината е, че не се подготвяше добре в тренировките.

С действията си там той казваше на младите играчи - няма нужда да се изцеждате в тренировките. Пазете си краката. А това е най-лошият възможен пример. Един такъв играч трябва да е пример за всички в клуба."

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